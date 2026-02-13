Seika hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seika hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 41,78 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 28,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 23,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at