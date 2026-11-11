Seika hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Seika hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,49 JPY gegenüber 37,09 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seika im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at