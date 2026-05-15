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15.05.2026 06:31:29
Seika stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seika hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 79,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Seika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 208,44 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 216,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,74 Prozent auf 108,49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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