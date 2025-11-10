Seika stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seika hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 37,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seika 35,48 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Seika mit einem Umsatz von insgesamt 26,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at