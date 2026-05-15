SEIKAGAKU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEIKAGAKU hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -34,350 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SEIKAGAKU 9,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 26,99 JPY beziffert, während im Vorjahr 22,25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat SEIKAGAKU im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,65 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 39,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at