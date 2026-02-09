SEIKAGAKU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEIKAGAKU hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,02 Milliarden JPY – eine Minderung von 11,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,24 Milliarden JPY eingefahren.

