SEIKAGAKU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SEIKAGAKU hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 22,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SEIKAGAKU ein Ergebnis je Aktie von 7,89 JPY vermeldet.

Beim Umsatz wurden 9,39 Milliarden JPY gegenüber 9,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at