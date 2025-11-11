SEIKAGAKU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEIKAGAKU stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at