SEIKAGAKU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEIKAGAKU hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,21 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,17 Prozent auf 8,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at