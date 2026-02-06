Seikitokyu Kogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seikitokyu Kogyo hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,87 Milliarden JPY – eine Minderung von 7,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at