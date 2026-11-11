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11.11.2026 06:31:29
SEIKO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SEIKO hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 138,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO 75,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 97,21 Milliarden JPY gegenüber 83,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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