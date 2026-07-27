SEIKO ELECTRIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SEIKO ELECTRIC hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 29,63 JPY gegenüber 17,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,53 Milliarden JPY – ein Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEIKO ELECTRIC 5,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at