SEIKO ELECTRIC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SEIKO ELECTRIC hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

SEIKO ELECTRIC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 55,31 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 9,57 Milliarden JPY gegenüber 8,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at