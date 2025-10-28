|
SEIKO ELECTRIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SEIKO ELECTRIC lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,42 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 6,39 Milliarden JPY gegenüber 6,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
