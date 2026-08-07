SEIKO EPSON: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SEIKO EPSON hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SEIKO EPSON ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,30 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO EPSON 2,22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at