Seiko Epson gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seiko Epson stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,62 JPY, nach 12,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 337,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 346,47 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at