SEIKO EPSON informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SEIKO EPSON hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

SEIKO EPSON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,44 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,29 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at