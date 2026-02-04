Seiko Epson präsentierte Quartalsergebnisse

Seiko Epson hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 73,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 376,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 349,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at