|
04.02.2026 06:31:28
Seiko Epson präsentierte Quartalsergebnisse
Seiko Epson hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 52,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 73,69 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 376,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 349,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.