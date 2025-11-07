SEIKO EPSON stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEIKO EPSON hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

SEIKO EPSON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO EPSON 2,26 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at