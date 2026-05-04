SEIKO EPSON stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEIKO EPSON äußerte sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

SEIKO EPSON vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,35 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,190 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,94 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,38 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at