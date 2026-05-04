Seiko Epson: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seiko Epson äußerte sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 53,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 24,63 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 369,43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seiko Epson 339,13 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 56,81 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seiko Epson 168,75 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 362,94 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 413,25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at