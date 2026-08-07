Seiko Epson zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seiko Epson äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,52 JPY, nach 20,64 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,45 Prozent auf 367,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 320,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at