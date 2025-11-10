SEIKO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SEIKO hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55,21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SEIKO ein EPS von 37,86 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,83 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at