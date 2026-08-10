SEIKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEIKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

SEIKO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 136,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 77,75 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 99,09 Milliarden JPY gegenüber 77,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at