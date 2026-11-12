SEIKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEIKO präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO 55,21 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SEIKO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at