SEIKO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SEIKO präsentierte in der am 11.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 60,70 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 14,30 JPY sowie einem Umsatz von 61,04 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 155,56 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 84,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 237,38 Milliarden JPY, während im Vorjahr 202,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 112,13 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 235,26 Milliarden JPY gerechnet.

