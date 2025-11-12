SEIKO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SEIKO hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 150,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 126,74 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SEIKO 83,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at