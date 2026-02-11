|
SEIKO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SEIKO hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 196,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 104,48 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 93,59 Milliarden JPY ausgewiesen.
