SEIKO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SEIKO stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 45,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 30,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent auf 11,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at