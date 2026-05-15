SEIKO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEIKO hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,64 JPY, nach 4,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 81,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 268,93 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 163,09 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,15 Prozent auf 335,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 304,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at