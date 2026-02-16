SEIKOH GIKEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SEIKOH GIKEN hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 185,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 62,11 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SEIKOH GIKEN im vergangenen Quartal 8,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEIKOH GIKEN 4,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at