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16.11.2026 06:31:29
SEIKOH GIKEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SEIKOH GIKEN hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 50,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIKOH GIKEN noch ein Gewinn pro Aktie von 28,76 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat SEIKOH GIKEN 10,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 66,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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