SEIKOH GIKEN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SEIKOH GIKEN hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 246,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 106,21 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at