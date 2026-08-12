|
12.08.2026 06:31:29
SEIKOH GIKEN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SEIKOH GIKEN hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 246,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 106,21 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 8,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,54 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!