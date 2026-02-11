Seino Transportation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seino Transportation hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 212,87 Milliarden JPY gegenüber 210,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at