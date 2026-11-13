Seino Transportation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seino Transportation hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 27,05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seino Transportation 34,20 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 206,92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 198,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at