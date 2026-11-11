SEIREN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SEIREN hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

SEIREN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66,07 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 49,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at