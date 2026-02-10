SEIREN legte Quartalsergebnis vor

SEIREN lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 78,27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 42,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at