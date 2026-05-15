SEIREN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEIREN hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 51,43 JPY gegenüber 54,39 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 48,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 265,48 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 242,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SEIREN 171,77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 159,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at