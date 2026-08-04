SEIREN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEIREN lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 79,25 JPY, nach 69,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 49,15 Milliarden JPY gegenüber 40,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at