SEIRYO ELECTRIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SEIRYO ELECTRIC hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 48,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SEIRYO ELECTRIC einen Umsatz von 4,57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at