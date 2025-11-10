SEIRYO ELECTRIC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SEIRYO ELECTRIC äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -8,550 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

