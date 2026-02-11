Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
11.02.2026 09:59:44
SEISMIC consortium secures EUR 23.5 million IHI grant to pioneer next-generation minimally invasive brain treatments
SEISMIC consortium secures EUR 23.5 million IHI grant to pioneer next-generation minimally invasive brain treatments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
06.02.26
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)