Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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10.04.2026 04:33:59
Seit Mitternacht im Streik: Flugbegleiter legen Lufthansa lahm
Reisende, die für heute einen Luftansa-Flug gebucht hatten, müssen umdisponieren: Nach den Piloten streiken jetzt die Flugbegleiter, Hunderte Abflüge fallen aus. Auch zahlreiche Rückflüge von Osterurlaubern dürften betroffen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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