Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
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22.10.2026 13:40:16
Seit sechs Jahren in U-Haft: Ex-Wirecard-Chef Braun bereut seinen Umgang mit Marsalek
Seit mehr als sechs Jahren sitzt der frühere Wirecard-Chef Markus Braun in Untersuchungshaft, nun steht der Prozess vor dem Abschluss. Erstmals seit der Inhaftierung spricht er über Jan Marsalek, seine Kritik an der Justiz und das Leben nach einer möglichen Haftentlassung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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