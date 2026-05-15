SEIWA CHUO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SEIWA CHUO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,17 Prozent zurück. Hier wurden 11,83 Milliarden JPY gegenüber 13,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at