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10.08.2026 06:31:29
SEIWA CHUO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SEIWA CHUO hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,92 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,32 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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