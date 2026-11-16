SEIWA CHUO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEIWA CHUO lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SEIWA CHUO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -15,990 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 9,87 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEIWA CHUO 10,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at