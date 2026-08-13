Seiwa Electric MFG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Seiwa Electric MFG hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 13,93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seiwa Electric MFG 7,62 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 5,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at