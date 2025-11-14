Seiwa Electric MFG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Seiwa Electric MFG hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,95 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,85 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,26 Prozent auf 6,17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,25 Milliarden JPY gelegen.

