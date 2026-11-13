Seiwa Electric MFG legte Quartalsergebnis vor

Seiwa Electric MFG lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,36 Milliarden JPY gegenüber 6,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at